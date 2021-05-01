Отзывы клиентов

10 апреля 2021



Знаете, есть такие компании, с которыми как-то внутренне приятно работать. Дак вот типография Дрим Принт как раз из таких.

Команда молодых сплоченных специалистов.

Адекватные цены, корректные сроки. Человеческое отношение к людям.

Особая благодарность Дамиру как настоящему профессионалу. — Кирилл Искаков

9 апреля 2021

Пользуемся давно,отличная типография,спасибо — Елена Малахова

22 марта 2021

Обращались для изготовления визиток. Безупречный дизайн, качество и сроки изготовления. Цены лучшие в городе. — ​Александр Беляев

16 марта 2021

Советую всем как быстрые копировальные услуги, работают хорошие мастера, в общем, всем советую — Алексей Ибрагимов

11 марта 2021

Хорошая типоргафия, сотрудничаем уже 3 года. Индивидуально подходят к заказчикам, адекватные цены. Успехов и процветания вам. — ​Ян Фролов

4 марта 2021

Заказывали 2 банера, евробуклеты, менюшки, макеты по заказам оформили быстро и ярко, по заказу первому были небольшие недочеты, но т.к. по качеству было выполнено все отлично, то осадка не осталось) оформили второй заказ на банер, приятно порадовали цены, спасибо) — Velk27

2 марта 2021

Пока лучшая типография, в которой когда-либо заказывала печать! Доступные цены, быстрая печать и главное качественное выполнение своей работы. Спасибо за выполнение «прихотей», за своевременный ответ, за Вашу работу! — ​Алиса Фролова

1 марта 2021

Заказывали кружки для школы. Качество печати отлично. Порадывала очень цена.оперативно изготовили

Спасибо огромное, обратимся снова — Елена Черных

24 февраля 2021

Заказывала печать на кружках. Отличное качество и доступные цены. Большой, по объему, заказ напечатали за три дня. Заказ и согласование макета происходило дистанционно, что очень удобно для тех кто живёт за пределами Тюмени. Отдельная благодарность менеджеру Анне за оперативность. Рекомендую! — Оксана Сергеева