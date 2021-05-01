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ПЕЧАТАЕМ ВСЁ!
ПРОВЕРЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ В ТЮМЕНИ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!
Каждый день мы на деле показываем уровень печатных услуг и осваиваем новые технологии!
У нас современное производство с полным полиграфическим циклом: от разработки дизайна до изготовления полноценного тиража.
Мы - команда неравнодушных к своей работе ответственных специалистов!
Дизайн и печать в одном месте
Доставка до двери
Печать в высочайшем разрешении
600+ готовых макетов
Качественный дизайн и печать в одном месте
Печать на 12-цветном фотопринтере, в день обращения
1500 ₽ЗАКАЗАТЬ
Качественный дизайн и печать в одном месте
У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать
Печатайте всё в одном месте - под ключ
Качественный дизайн и печать в одном месте
У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать
Печатайте всё в одном месте - под ключ
Цены ниже среднерыночных по Тюмени
Выполняем срочные заказы с печатью от 30 минут
Постоянным клиентам предоставляем скидки
10 апреля 2021
Знаете, есть такие компании, с которыми как-то внутренне приятно работать. Дак вот типография Дрим Принт как раз из таких.
Команда молодых сплоченных специалистов.
Адекватные цены, корректные сроки. Человеческое отношение к людям.
Особая благодарность Дамиру как настоящему профессионалу.
9 апреля 2021
Пользуемся давно,отличная типография,спасибо
22 марта 2021
Обращались для изготовления визиток. Безупречный дизайн, качество и сроки изготовления. Цены лучшие в городе.
16 марта 2021
Советую всем как быстрые копировальные услуги, работают хорошие мастера, в общем, всем советую
11 марта 2021
Хорошая типоргафия, сотрудничаем уже 3 года. Индивидуально подходят к заказчикам, адекватные цены. Успехов и процветания вам.
4 марта 2021
Заказывали 2 банера, евробуклеты, менюшки, макеты по заказам оформили быстро и ярко, по заказу первому были небольшие недочеты, но т.к. по качеству было выполнено все отлично, то осадка не осталось) оформили второй заказ на банер, приятно порадовали цены, спасибо)
2 марта 2021
Пока лучшая типография, в которой когда-либо заказывала печать! Доступные цены, быстрая печать и главное качественное выполнение своей работы. Спасибо за выполнение «прихотей», за своевременный ответ, за Вашу работу!
1 марта 2021
Заказывали кружки для школы. Качество печати отлично. Порадывала очень цена.оперативно изготовили
Спасибо огромное, обратимся снова
24 февраля 2021
Заказывала печать на кружках. Отличное качество и доступные цены. Большой, по объему, заказ напечатали за три дня. Заказ и согласование макета происходило дистанционно, что очень удобно для тех кто живёт за пределами Тюмени. Отдельная благодарность менеджеру Анне за оперативность. Рекомендую!
10 февраля 2021
Отличные ребята! Сделали все оперативно (печать и тиснение брошюр). Качество отличное и доступные цены. Рекомендую!
Звоните +7(3452) 985-986