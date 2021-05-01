ПРОВЕРЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ В ТЮМЕНИ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ

Все виды полиграфии в одном месте, удобная доставка

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    ПЕЧАТАЕМ ВСЁ!

    ПРОВЕРЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ В ТЮМЕНИ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

    Каждый день мы на деле показываем уровень печатных услуг и осваиваем новые технологии!

    У нас современное производство с полным полиграфическим циклом: от разработки дизайна до изготовления полноценного тиража.

    Мы - команда неравнодушных к своей работе ответственных специалистов!

    типография-тюмень.рф

    Дизайн и печать в одном месте

    Доставка до двери

    Печать в высочайшем разрешении

    600+ готовых макетов

    Наши услуги

    Качественный дизайн и печать в одном месте

    Футболки
    Футболки

    900 ₽

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    Календари
    Календари

    150 ₽

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    Фото
    Фото

    10 ₽

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    Наклейки
    Наклейки

    Печать на плёнке высокого качества. С резкой по нужной форме

    5 ₽

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    Печать на холсте
    Печать на холсте

    Печать на 12-цветном фотопринтере, в день обращения

    1500 ₽

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    Кружки
    Кружки

    Кружки с любым изображением! АКЦИЯ 1+1=3!

    290 ₽

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    Баннеры
    Баннеры

    Услуги монтажа, с готового макета напечатаем в день обращения

    150 ₽

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    Листовки
    Листовки

    Любых форматов на плотной и тонкой бумаге. Цветные и черно-белые.

    1800 ₽

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    Визитки
    Визитки

    Цветная двухсторонняя печать (цена указана за 1 000 шт.)

    1200 ₽

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    Студия дизайна

    Качественный дизайн и печать в одном месте

    Собственное производство

    У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать

    Полный цикл

    Печатайте всё в одном месте - под ключ

    Что Вы получите

    Качественный дизайн и печать в одном месте

    У нас нет наценок, а вам не надо переплачивать

    Печатайте всё в одном месте - под ключ

    Цены ниже среднерыночных по Тюмени

    Выполняем срочные заказы с печатью от 30 минут

    Постоянным клиентам предоставляем скидки

    Хотите сделать заказ?

    Звоните +7(3452) 985-986

    Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб-Вс: выходной

       Я даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных. Политика конфиденциальности
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